ಎಲ್ಲರೆದುರೇ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ರಿಷಭ್! ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಪಂತ್ - RISHABH PANT SUNIL GAVASKAR

ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ( Photo Credit: AP and @mufaddal_vohra X handle Screengrab )

Rishabh Pant Sunil Gavaskar video: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ 5ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. 7 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶತಕವೀರ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 4 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ದಾರಿ ತುಳಿದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಗಿಲ್​ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಆಂಗ್ಲರ ಬೌಲಿಂಗ್​ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್ (Rishabh Pant) ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 140 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 118 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಂತ್​: ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೇಯೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಸುನೀಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (Sunil Gavaskar)​ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೇ ಪಂತ್​ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಈಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದಾಗ ಪಲ್ಟಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಕೈ ಸಹ್ನೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಆವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅಸಮಾಧಾನವಾದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಸದ್ಯ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಪಂತ್​: ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಗಿ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಳನೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ವೊಂದರ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್​ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಂತ್​​ 'ಡೆಲೆ ಆಲಿ' ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

