ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ಗೆ ದಾವೂದ್​ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ: ₹5 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ಗೆ ದಾವೂದ್​ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 5:47 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಐದು ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡಿ - ಕಂಪನಿ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಿಂಕು ಅವರಿಗೆ ದಾವೂದ್​ ಇಬ್ರಹಿಂನ ಡಿ - ಕಂಪನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ದಾವೂದ್​ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ "ಡಿ-ಕಂಪನಿ" ಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡುವೆ ರಿಂಕು ಅವರ ಪ್ರಮೋಷನ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೈಂ ವಿಭಾಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2025 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:57ಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ "ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ರಿಂಕು ಸರ್, ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸರ್, ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ 'ಅಲ್ಲಾಹ್​' ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್" ಎಂದು ರಿಂಕುಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅದರ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:56ಕ್ಕೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. "ನನಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ನಾನು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಂದು ಎರಡನೇ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ರಿಂಕು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:41 ಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು, 'ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಡಿ-ಕಂಪನಿ' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವೀದ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಂಡೀಸ್​ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್​ 1 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಜೀಶನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಸುಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವೀದ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಒಬ್ಬ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​​ ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣ ರಿಂಕು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಿಂಕು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಪರ ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಶಾಟ್​ ಆಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​: ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕಣ್ಣು!

