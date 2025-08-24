ETV Bharat / sports

ನಾನು ಫಿನಿಷರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು: ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ - RINKU SINGH

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ (Image Source: IANS)
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 8 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸೇರಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿರದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್​ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲೂ ರಿಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ ಕೇವಲ 206 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಖಾಸಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, "ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸದ್ಯ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಓವರ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ" ಎಂದು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು 2023ರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ 33 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಫಿನಿಷರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ರಿಂಕು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಯುಎಇ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ದಾಖಲೆ: ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಈವರೆಗೂ 33 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 42ರ ಸರಾಸರಿಲ್ಲಿ546 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 69 ಹೈಸ್ಕೋರ್​. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೂ ಮುನ್ನವೆ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ವೈರಲ್​ ಫೀವರ್; ಆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ದೂರ!

