ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋತರು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಿಚಾ ಘೋಷ್​

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶ ನೀಡಿದ ರಿಚಾ ಘೋಷ್​ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಚಾ ಘೋಷ್​
ರಿಚಾ ಘೋಷ್​ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 12:04 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 12:35 PM IST

ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಕೇವಲ 102 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.

8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ರಿಚಾ 77 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 94 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 252ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಿಚಾ ಆರು ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ರಿಚಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ರಿಚಾ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೋಯ್​ ಟ್ರಯಾನ್​ (74 ರನ್) ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.

8ನೇ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು

  • ರಿಚಾ ಘೋಷ್ - 94 ರನ್‌ (ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, 2025)
  • ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್ - 74 ರನ್​ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕೊಲಂಬೊ, 2025)
  • ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ - 69 ರನ್​ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಕರಾಚಿ, 2023)

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಿಚಾ

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 80+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರಿಚಾ ಘೋಷ್​​ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1997ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಲಿ ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅವರ 74* ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಿಚಾ ಮುರಿದರು.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು

  • ರಿಚಾ ಘೋಷ್ - 94 ರನ್‌ಗಳು (2025)
  • ಅಲಿ ಕುಯ್ಲರ್ಸ್ - 74* (1997)
  • ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಕರ್ - 67 (2022)

ವೇಗದ ಸಾವಿರ: ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಚಾ 1000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 1010 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರನ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ (917 ಎಸೆತಗಳು) ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸೀವರ್ ಬ್ರಂಟ್ (943 ಎಸೆತಗಳು) ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಂಧಾನ: ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್​ನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಈ ವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 54 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23 ರನ್​ ರಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. 12 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೆಲಿಂಡಾ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. 1997ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಬೆಲಿಂಡಾ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮಂಧಾನ 17 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 57.76 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 982 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳಿವೆ.

