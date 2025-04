ETV Bharat / sports

ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲು: ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ! - RCB VS PBKS

Virat Kohli ( AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 19, 2025 at 7:26 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 7:33 AM IST 2 Min Read

RCB vs PBKS Match: ಐಪಿಎಲ್​ನ 34ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಳೆರಾಯ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 14 ಓವರ್​ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ನೀಡಿದ್ದ 96 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 12.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಚೇಸಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್​ ಆರಂಭಿಕ 2.3 ಓವರ್​ನಲ್ಲೆ 22 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್​​ ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರಭ್​ಸಿಮ್ರಾನ್​ ಸಿಂಗ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್​ ಆರ್ಯಾ (16), ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ (7), ಜೋಶ್​ ಇಂಗ್ಲಿಸ್​ (14), ಶಶಾಂಕ್​ ಸಿಂಗ್​ (1) ಬಹುಬೇಗ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಪಂಜಾಬ್​ಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ವದೇರ್​ : ಆದರೆ ನೆಹಾಲ್​ ವದೇರ್​ ಆತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕೈಯಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ 33 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸೋಲು ಕಂಡರೆ, ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡ ಐದನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎದುರಿಸಿತು. 14 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 95 ರನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯಸರೆಯಾದರು. ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (23) ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜಿಟ್​ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ: ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ 5ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL​ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಎಷ್ಟು ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ? CSK ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿರುವ ರನ್ ಎಷ್ಟು​?

RCB vs PBKS Match: ಐಪಿಎಲ್​ನ 34ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಳೆರಾಯ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 14 ಓವರ್​ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ನೀಡಿದ್ದ 96 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 12.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಚೇಸಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್​ ಆರಂಭಿಕ 2.3 ಓವರ್​ನಲ್ಲೆ 22 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್​​ ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರಭ್​ಸಿಮ್ರಾನ್​ ಸಿಂಗ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್​ ಆರ್ಯಾ (16), ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ (7), ಜೋಶ್​ ಇಂಗ್ಲಿಸ್​ (14), ಶಶಾಂಕ್​ ಸಿಂಗ್​ (1) ಬಹುಬೇಗ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಪಂಜಾಬ್​ಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ವದೇರ್​ : ಆದರೆ ನೆಹಾಲ್​ ವದೇರ್​ ಆತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕೈಯಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ 33 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸೋಲು ಕಂಡರೆ, ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡ ಐದನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎದುರಿಸಿತು. 14 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 95 ರನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯಸರೆಯಾದರು. ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (23) ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜಿಟ್​ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ: ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ 5ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL​ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಎಷ್ಟು ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ? CSK ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿರುವ ರನ್ ಎಷ್ಟು​?

Last Updated : April 19, 2025 at 7:33 AM IST