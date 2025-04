ETV Bharat / sports

ಇಂದು RCB vs PBKS ಕದನ: ಯಾವ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ? ಸೋಲು - ಗೆಲುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ - RCB VS PBKS

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಪಂದ್ಯ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 18, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 10:09 AM IST 2 Min Read

RCB vs PBKS: ಐಪಿಎಲ್​ನ 34ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಯಲ್​​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB): ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಜತ್​ ಪಟೀದಾರ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರೆಗೂ ಆಡಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ 9 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​: ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡ ಈವರೆಗೂ ಆಡಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 4ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 2ರಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ16 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್​ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಲು - ಗೆಲುವು: ಇತ್ತಂಡಗಳು ಈವರೆಗೂ 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದುರಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ 16 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್​ 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಪಂಜಾಬ್​ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ - ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್​: ಪಂಜಾಬ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್​ಸಿಬಿ 241 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗಿನ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. 84 ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್​. ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್​ 232 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದ್ದರೆ, 88 ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಆರ್​ಸಿಬಿ​​​: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರಸಿಖ್ ದಾರ್ ಸಲಾಂ, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಯಶ್ ದಯಾಲ್. ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​: ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ಪ್ರಭ್‌ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್​. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL​ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಎಷ್ಟು ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ? CSK ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿರುವ ರನ್ ಎಷ್ಟು​?

Last Updated : April 18, 2025 at 10:09 AM IST