ETV Bharat / sports

ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್​ಸಿಬಿಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನವಿ! - RCB VS KKR MATCH

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 13, 2025 at 5:02 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 5:17 PM IST 1 Min Read

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್ (IPL) ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್​ ಮಂಡಳಿ ಉಳಿದಿರುವ 17 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಲಕ್ನೋ, ಜೈಪೂರ್​, ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜೂನ್​ 3ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್ (IPL) ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್​ ಮಂಡಳಿ ಉಳಿದಿರುವ 17 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಲಕ್ನೋ, ಜೈಪೂರ್​, ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜೂನ್​ 3ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ​ ಆಗಿರುವ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರೀ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ವಿರಾಟ್​ ತಮ್ಮ 14 ವರ್ಷದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜರ್ನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ 123 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ 46.85 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 9,230 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ದ್ವಿಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಅವರು 68 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 40 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್​ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಪೈಪೋಟಿ; ಮೂವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿ ಐವರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Last Updated : May 13, 2025 at 5:17 PM IST