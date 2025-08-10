ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಗರಿಯಾಬಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕರೆಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಕರೆಗಳನ್ನು ರಿಸಿವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಬಿಡಿ, ನಾನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಯುವಕ ನಂತರ ಯಾರೋ ಪರಿಚಿತರೆ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಸುತ್ತಿರುಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಹೀಗೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನ್ನಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು.
ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡಿ "ನಾನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದ ಆತ, ಓ ನೀವು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ಆದರೇ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯುವಕನಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಸಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿಡಿ, ಪಾಟಿದಾರ್ ಚತ್ತೀಸಘಡ ಯುವಕನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು?
ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನೂತನ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಮ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರು. ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 90 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಯಾ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅದೆ ನಂಬರನ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೀಶ್ ಎಂಬುವವರು ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ನಂಬರ್ನ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಮನಿಶ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಕ್ಟಿವೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮನೀಶ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಇರಬಹುದೆಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕರೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಅವರು ಮನೀಶ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೊ ವಂಚಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು.
ರಜತ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ಅಣ್ಣಾ ನೀವೂ ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ನಂಬರ್ನ ಸಿಮ್ ನಿಮಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೀಶ್ ತಾನು ಎಮ್ಎಸ್ ಧೋನಿ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸತ್ಯ ಬಯಲು: ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊರೆ ಹೊಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ನೇರವಾಗಿ ಮನಿಶ್ ಮನಗೆ ತೆರಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಸಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಬಿಡಿವಿಲಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ತಿಳಿದ ಊರಿನ ಜನ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಮನೀಶ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಈ ಘಟನೆಯೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
