Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಾಟಿದಾರ್, ಎಬಿಡಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಫೋನ್​ ಕರೆ! ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು, ಊರಿನ ಜನ ಶಾಕ್!!​ - RAJAT PATIDAR SIM CARD ISSUE

ಛತ್ತೀಸಗಢದ ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​, ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಅವರಿಂದ ನಿರಂತರ ಫೋನ್​ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ (Image Source: IANS and ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಗರಿಯಾಬಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡ್ಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕರೆಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಕರೆಗಳನ್ನು ರಿಸಿವ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಬಿಡಿ, ನಾನು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಯುವಕ ನಂತರ ಯಾರೋ ಪರಿಚಿತರೆ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಫ್ರಾಂಕ್​ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಸುತ್ತಿರುಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಹೀಗೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನ್ನಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು.

ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್​ ಪಾಟೀದಾರ್ ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡಿ "ನಾನು ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದ ಆತ, ಓ ನೀವು ಆರ್​ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ಆದರೇ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯುವಕನಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಸಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​, ರಜತ್​ ಪಾಟೀದಾರ್​ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ನಂಬರ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್ (Image Source: IANS)

​ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿಡಿ, ಪಾಟಿದಾರ್​ ಚತ್ತೀಸಘಡ ಯುವಕನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು?

ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನೂತನ ನಾಯಕ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಮ್​ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರು. ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳಿಗೆ 90 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ರಿಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಯಾ ನೆಟ್​ ವರ್ಕ್​ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅದೆ ನಂಬರನ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು​ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೀಶ್​ ಎಂಬುವವರು ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಹೊಸ ಸಿಮ್​ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಅವರ ಹಳೆಯ ನಂಬರ್​ನ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (Image Source: AFP)

ಹೊಸ ಸಿಮ್​ ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ಹಾಕಿದ ಮನಿಶ್​ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಕ್ಟಿವೆಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ​ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮನೀಶ್​ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಗ್ಲಿಚ್​ ಇರಬಹುದೆಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕರೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಅವರು ಮನೀಶ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೊ ವಂಚಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನೀಶ್​ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು.

ರಜತ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ಅಣ್ಣಾ ನೀವೂ ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ನಂಬರ್ನ​​ ಸಿಮ್​ ನಿಮಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ​ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೀಶ್​ ತಾನು ಎಮ್​​ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸತ್ಯ ಬಯಲು: ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಮೊರೆ ಹೊಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ನೇರವಾಗಿ ಮನಿಶ್​ ಮನಗೆ ತೆರಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಕರೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಸಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೆ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಬಿಡಿವಿಲಯರ್ಸ್​ ಸೇರಿ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ತಿಳಿದ ಊರಿನ ಜನ ಶಾಕ್​ ಆಗಿದ್ದು ಮನೀಶ್​ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಅವರ ಈ ಘಟನೆಯೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು! ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ?

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಗರಿಯಾಬಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡ್ಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕರೆಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಕರೆಗಳನ್ನು ರಿಸಿವ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಬಿಡಿ, ನಾನು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಯುವಕ ನಂತರ ಯಾರೋ ಪರಿಚಿತರೆ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಫ್ರಾಂಕ್​ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಸುತ್ತಿರುಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಹೀಗೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನ್ನಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು.

ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್​ ಪಾಟೀದಾರ್ ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡಿ "ನಾನು ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದ ಆತ, ಓ ನೀವು ಆರ್​ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ಆದರೇ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯುವಕನಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಸಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​, ರಜತ್​ ಪಾಟೀದಾರ್​ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ನಂಬರ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್ (Image Source: IANS)

​ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿಡಿ, ಪಾಟಿದಾರ್​ ಚತ್ತೀಸಘಡ ಯುವಕನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು?

ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನೂತನ ನಾಯಕ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಮ್​ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರು. ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳಿಗೆ 90 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ರಿಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಯಾ ನೆಟ್​ ವರ್ಕ್​ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅದೆ ನಂಬರನ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು​ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೀಶ್​ ಎಂಬುವವರು ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಹೊಸ ಸಿಮ್​ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಅವರ ಹಳೆಯ ನಂಬರ್​ನ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (Image Source: AFP)

ಹೊಸ ಸಿಮ್​ ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ಹಾಕಿದ ಮನಿಶ್​ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಕ್ಟಿವೆಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ​ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮನೀಶ್​ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಗ್ಲಿಚ್​ ಇರಬಹುದೆಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕರೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಅವರು ಮನೀಶ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೊ ವಂಚಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನೀಶ್​ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು.

ರಜತ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ಅಣ್ಣಾ ನೀವೂ ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ನಂಬರ್ನ​​ ಸಿಮ್​ ನಿಮಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ​ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೀಶ್​ ತಾನು ಎಮ್​​ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸತ್ಯ ಬಯಲು: ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಮೊರೆ ಹೊಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ನೇರವಾಗಿ ಮನಿಶ್​ ಮನಗೆ ತೆರಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಕರೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಸಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೆ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಬಿಡಿವಿಲಯರ್ಸ್​ ಸೇರಿ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ತಿಳಿದ ಊರಿನ ಜನ ಶಾಕ್​ ಆಗಿದ್ದು ಮನೀಶ್​ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಅವರ ಈ ಘಟನೆಯೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು! ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ?

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJAT PATIDAR SIM CARDRAJAT PATIDAR SIM CARD BLOCKEDVIRAT KOHLIರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​RAJAT PATIDAR SIM CARD ISSUE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್​ಒಪಿ ಜಾರಿ: ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ನಿಧನ: ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್​ನಿಂದ ಚಂದ್ರನವರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ!

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.