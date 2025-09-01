ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಸೋಮವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ.'ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್' ಎನ್ನುವುದು ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಘರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ ಭರವಸೆಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
'ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್' ಗುರಿ ಮತ್ತು ದ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ
'ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್'ನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನ ಮೀರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಬೆಂಬಲ.
- ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಗ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ.
- ಜನಸಂದಣಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿ-ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಡಿಟ್ ಚೌಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಆನ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ವಾರ್ಷಿಕ ತರಬೇತಿ.
- ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಿಸುವ ಗುರಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೆಸರು, ಕಥೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಮೀಸಲು.
- ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ₹25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 'RCB CARES' ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ 10 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದೀಗ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಮೃತರ ತಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆಯ ಭರವಸೆಯಾಗಿ "RCB CARES" ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು.
RCB Cares is our long-term commitment to support, empower and elevate our 12th Man Army, through meaningful action.
▪ Provide support that goes beyond financial aid
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಜೂನ್ 3ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್-2025 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಈವೇಳೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
