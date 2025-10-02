ETV Bharat / sports

ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್​ಗೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ: ₹1 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅನ್​ಸೋಲ್ಡ್

ಐಎಲ್​ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ​

ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​
ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್​ (IANS)
R Ashwin ILT20: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಐಎಲ್‌ಟಿ20 ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅಶ್ವಿನ್, ಮೂಲಬೆಲೆ 120,000 ಡಾಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ಅಶ್ವಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು​ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಕಾರಣ 39 ವರ್ಷದ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು,​ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜರ್ನಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಐಎಲ್​ಟಿ20 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಸೈಮನ್ ಡೌಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ತಂಡಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಶ್ವಿನ್​ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು $120,000 (INR 1.6 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿನ ಭಾಗಿಯಾದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಶ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2025-26ರ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (BBL)ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್​ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಡ್ನಿ ತಂಡವೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿಬಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ವಿನ್​ ಟಿ20 ದಾಖಲೆ: ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 333 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 317 ವಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, 2009 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ ಐದು ತಂಡಗಳಾದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಒಟ್ಟು 221 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 187 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಶ್ವಿನ್ 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2013 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 65 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 184 ರನ್‌ ಹಾಗು 72 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

