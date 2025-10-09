ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್; ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2025 at 12:02 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 12:48 PM IST
Rashid Khan Record: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 48.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 221 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ (56) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ (60) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಫ್ಘಾನ್ ಪರ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ಘಜನ್ಫರ್ 2, ಖರೋಟೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
222 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 47.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ರಹ್ಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (50) ಮತ್ತು ರಹಮತ್ ಶಾ (50) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ 40 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 27 ವರ್ಷದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 107ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು LBW ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಶೀದ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಆಫ್ಘನ್ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ರಶೀದ್ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 38 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ರಶೀದ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಸಕ್ಲೇನ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಶೀದ್ ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಶೀದ್ ವೇಗವಾಗಿ 200 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್, ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳು
- 202 ವಿಕೆಟ್ಗಳು - ರಶೀದ್ ಖಾನ್
- 176 ವಿಕೆಟ್ಗಳು - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ
- 115 ವಿಕೆಟ್ಗಳು - ದೌಲತ್ ಝದ್ರಾನ್
- 101 ವಿಕೆಟ್ಗಳು - ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್
- 74 ವಿಕೆಟ್ಗಳು - ಗುಲ್ಬಾದಿನ್ ನೈಬ್
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 200 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು
- 104 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಸಕ್ಲೇನ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)
- 115 ಪಂದ್ಯಗಳು - ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ)
- 125 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
- 137 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
- 147 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ (ಭಾರತ)
ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 200 ಏಕದಿನ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳು
- 101 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಸಕ್ಲೇನ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)
- 102 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
- 103 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (ಭಾರತ)
- 106 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)
- 107 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ)
