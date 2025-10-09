ETV Bharat / sports

ಅನಿಲ್​ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಶೇನ್​ ವಾರ್ನ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​; ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್​ ಸ್ಪಿನ್​ ಬೌಲರ್​ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​
ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 12:02 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rashid Khan Record: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್​ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 48.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 221 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ (56) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ (60) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಫ್ಘಾನ್​ ಪರ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್​ಜೈ ಮತ್ತು ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೇ, ಘಜನ್ಫರ್​ 2, ಖರೋಟೆ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು.

222 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 47.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ರಹ್ಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (50) ಮತ್ತು ರಹಮತ್ ಶಾ (50) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್​ಜೈ 40 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್​ ಬೌಲರ್​ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 27 ವರ್ಷದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 107ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು LBW ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಶೀದ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಆಫ್ಘನ್ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​
ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​ (IANS)

ರಶೀದ್ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 38 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ರಶೀದ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಸಕ್ಲೇನ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಶೀದ್​ ​ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಶೀದ್​ ವೇಗವಾಗಿ 200 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿನ್​ ಬೌಲರ್​ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಶೇನ್​ ವಾರ್ನ್​, ಆದಿಲ್​ ರಶೀದ್​ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್​ ಕುಂಬ್ಳೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು

  • 202 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು - ರಶೀದ್ ಖಾನ್
  • 176 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ
  • 115 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು - ದೌಲತ್ ಝದ್ರಾನ್
  • 101 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು - ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್
  • 74 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು - ಗುಲ್ಬಾದಿನ್ ನೈಬ್

ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 200 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು

  • 104 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಸಕ್ಲೇನ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)
  • 115 ಪಂದ್ಯಗಳು - ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ)
  • 125 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
  • 137 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
  • 147 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ (ಭಾರತ)

ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 200 ಏಕದಿನ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳು

  • 101 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ - ಸಕ್ಲೇನ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)
  • 102 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ - ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
  • 103 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ - ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ (ಭಾರತ)
  • 106 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ - ಟ್ರೆಂಟ್​ ಬೌಲ್ಟ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​)
  • 107 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ - ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ)​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕದನ; ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆತಂಕ

Last Updated : October 9, 2025 at 12:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RASHID KHAN 200 WICKETBAN VS AFG ODIANIL KUMBLESHANE WARNRASHID KHAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ: ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್​ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆ​ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್​​ ಮಾತು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.