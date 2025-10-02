ETV Bharat / sports

"ಆ ಟ್ಯಾಗ್​ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ"; ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​

ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಬೆಸ್ಟ್​ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀವೇ ನೀಡಿದ್ದು ನಾವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ​

ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​
ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಮಣಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ ಎಂದು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೇ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾಯಕ ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೀಮ್​ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ (IANS)

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್​ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಏಷ್ಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್​ ತಂಡ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್​ ತಂಡ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​
ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​ (IANS)

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬರ್ 3, 4, 5, 6ನೇ ತಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. "ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಟದ ಭಾಗ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂದಿನಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು (IANS)

ಏಕದಿನ - ಟಿ20 ತಂಡಗಳು

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (ವಿ.ಕೀ), ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝದ್ರಾನ್, ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ, ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಅಶ್ರಫ್, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ನಾಯಕ), ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರಹಮಾನ್, ಫರೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್, ವಫಿವುಲ್ಲಾ ತಾರಖಿಲ್, ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಹ್ಮದ್​ಝಾಯಿ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಸೈಫ್ ಹಸನ್, ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮಾನ್, ತೌಹಿದ್ ಹೃದೋಯ್, ಮಹೇದಿ ಹಸನ್, ನೂರುಲ್ ಹಸನ್, ಶಮೀಮ್ ಹೊಸೈನ್, ಜೇಕರ್ ಅಲಿ(ನಾ/ವಿ.ಕೀ), ತಂಝಿಮ್ ಹಸನ್ ಸಾಕಿಬ್, ರಿಶಾದ್ ಹೊಸೈನ್, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್, ತಂಝಿದ್​ ಹಸನ್​ ತಮೀಮ್​, ಶೋರಿಫುಲ್​ ಇಸ್ಲಮ್​, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸೈಫುದ್ದೀನ್​, ನಾಸುಮ್​ ಅಹ್ಮದ್​.

