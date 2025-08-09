ಇಂದು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಂದು ಬರುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದೂ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಂದಿರರ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎನ್ನದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳು ಸಹ ಇಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಅಣ್ಣಾ ತಂಗಿಯರ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪೀಟರ್ ಮೆಕ್ಗ್ಲಾಶನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಮೆಕ್ಗ್ಲಾಶನ್: ಪೀಟರ್ ಮೆಕ್ಗ್ಲಾಶನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಮೆಕ್ಗ್ಲಾಶನ್ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿದ್ದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ 2002 ಮತ್ತು 2016 ರ ನಡುವೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ 134 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 76 ಟಿ 20 ಐಗಳು ಸೇರಿವೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3500 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಪೀಟರ್ ಮೆಕ್ಗ್ಲಾಶನ್ ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 11 ಟಿ 20 ಐಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್: ಅನ್ನಾಬೆಲ್ಲೆ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 13 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 41 ಏಕದಿನ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 40 ಟಿ20 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು WPL ನಲ್ಲೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನಾಬೆಲ್ಲೆ ಸಹೋದರ ವಿಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ನಾಥನ್ ಆಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಸಾ ಆಸ್ಟಲ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್): ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ನಾಥನ್ ಆಸ್ಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಥನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಲಿಸಾ ಆಸ್ಟಲ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಸ್ ಟೆಕ್ಟರ್ (ಐರ್ಲೆಂಡ್): ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 7 ಟೆಸ್ಟ್, 54 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 85 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 391, 1992 ಮತ್ತು 1443 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಆಲಿಸ್ ಟೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಎಡ್ ಜಾಯ್ಸ್, ಡೊಮ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸೊಬೆಲ್ ಜಾಯ್ಸ್, ಸಿಸೆಲಿಯಾ ಜಾಯ್ಸ್ (ಐರ್ಲೆಂಡ್): ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಜಾಯ್ಸ್ ಕುಟುಂಬವು ನಾಲ್ಕು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಡ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಮ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಐಸೊಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸೆಲಿಯಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಐಸೊಬೆಲ್ 79 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 55 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸೆಲಿಯಾ 100 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
