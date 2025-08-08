Essay Contest 2025

ಅಚ್ಚರಿ! ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಹೊಸ ನಾಯಕ ​ನೇಮಕ? - RAJASTHAN ROYALS

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ತೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್ (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read

ಐಪಿಎಲ್​ 2025 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ​3 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 7 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ತಂಡವೊಂದು ನಾಯಕನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಸಂಜು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರ್‌ಆರ್ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಆರ್​ಆರ್​ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪೋಸ್ಟ್​ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಈ ಆಟಗಾರನೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್​ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಝೋನ್ ತಂಡವನ್ನು ​ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್​ ಫೋಟೊ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಜುರೇಲ್​' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ" ಎಂದು ಶಿರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆಯೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜುರೇಲ್​ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಯಕತ್ವ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್‌ರಂತಹ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿರುವಾಗಲೇ ಜುರೇಲ್​ಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳೂ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ತಂಡ ತೊರಯಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೋಚ್​ ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಇದೀಗ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರುತುರಾಜ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ, ನಂತರ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತನ್ನ ಆರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಯಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಜು ಅಥವಾ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

