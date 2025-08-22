ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿತ್ ಆಶ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ 'ಮಹಾ ಗೋಡೆ' ಖ್ಯಾತಿಯ ದ್ರಾವಿಡ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು ನಿರಂತರ ಸಮತೋಲಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳು ಇವರು: ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್, ''ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಹಿ ವೇಗಿ ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲು ಎಸೆದರು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಎಸೆತಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಅವರು. ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಎಂದಿಗೂ ದಣಿಯದ, ದೀರ್ಘ ಕಾಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸದಾ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುವ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರೊಂದು ಅದ್ಭುತ'' ಎಂದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
''ನಾನು ಆಡಿದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಆಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಾನು ವಾಸಿಮ್ ಮತ್ತು ವಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲದೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಫ್ - ಸ್ಟಂಪ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಿದರು'' ಎಂದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ಯಾರು?: ''ನಾನು ವಕ್ಕಡೈ ಬಿಕ್ಷೇಶ್ವರನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದಿಸಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಬಲ್ಲ (ಆರಂಭಿಕ) ಹಂತದ್ದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಆನಂದಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲಸದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಆರಂಭಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ವಿ.ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಬ್ಬರು" ಎಂದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಾವು ಆಡಿದ ಇತರ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಧೋನಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದು. ಯುವಕನಾಗಿದ್ದ ಅವರು ನಾಯಕನಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸುಲಭವಾದುದಲ್ಲ'' ಎಂದರು.
ಇನ್ನು, ''ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು'' ಎಂದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
52 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ತಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪ್ರತಿ ರನ್ಗಳೂ ಸವಾಲುವೊಡ್ಡಿದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್, ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ, ಶಾನ್ ಪೊಲಾಕ್, ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್, ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್, ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಕೋರ್ಟ್ನಿ ವಾಲ್ಷ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನೆದರು.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಓರ್ವ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಹಂತಕ್ಕೇರಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಬೌಲರ್ಗಳು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವಕ್ಕಡೈ ಬಿಕ್ಷೇಶ್ವರನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಏಳು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
