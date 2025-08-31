ETV Bharat / sports

ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೋಚ್​ ಹುದ್ದೆ ತೊರೆದ ದ್ರಾವಿಡ್​ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ? - RAHUL DRAVID NET WORTH

ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್​ ಹುದ್ದೆ ತೊರೆದಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ​

ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್
ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್ (AFP)
ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್​ ಹುದ್ದಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇವರ ಕುರಿತದಾ ವಿಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ್​ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ದ್ರಾವಿಡ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಐಪಿಎಲ್‌ 2026ರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿಢೀರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರ, ನಾಯಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​
ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​ (IANS)

ಐಪಿಎಲ್‌ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್ ನಂತರ 2011 ರಿಂದ ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ತಂಡದ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ-ಎ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಗಳ ಕೋಚ್ ಆದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು.

ದ್ರಾವಿಡ್​ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ದ್ರಾವಿಡ್​ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 'ಎಕ್ಸ್​' ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಜು ಬದಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ದ್ರಾವಿಡ್ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ದ್ರಾವಿಡ್​ ಕೋಚ್​ ಹುದ್ದೇಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದ್ರಾವಿಡ್​ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಏಷ್ಟು

ದ್ರಾವಿಡ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ 2021 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2024 ರವರೆಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್​ ಆಗಿದ್ದ ಇವರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಋತುವಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​ ಮತ್ತು ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​ ಮತ್ತು ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)

ಇದಲ್ಲದೆ, ದ್ರಾವಿಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 4.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಆಡಿ ಕ್ಯೂ5, ಪೋರ್ಷೆ 911 ಕ್ಯಾರೆರಾ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಜಿಎಲ್ಇ 350 ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ರಾವಿಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೋಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 320 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.

