ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಲು ಇದೇ ಕಾರಣ: ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ - R ASHWIN

ಐಪಿಎಲ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​
ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 2:49 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 3:15 PM IST

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಬಾರ್ಡರ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೂ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಶ್ವಿನ್​ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಶ್ವಿನ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಅಶ್ವಿನ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​
ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ (IANS)

'ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?’ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಎರಡು - ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೇ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧೋನಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಲಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಾನು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಅಶ್ವಿನ್ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅಶ್ವಿನ್​ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಹೊಸ ಲೀಗ್‌ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಯಾವ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು SA20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಶ್ವಿನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಐಪಿಎಲ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 2009ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನ್​ ಒಂದು ದಶಕ ಕಾಲ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನ್​ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್​ 2025ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ₹9.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮರಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿತ್ತು 2025 ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಳದಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರು 220 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 30.22 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 187 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 4/34. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 833 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 50 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 13.02 ಸರಾಸರಿಯಿದೆ.

ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​
ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ (IANS)

ಅಶ್ವಿನ್​ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಭಾರತ ಪರ 106 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 14 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 3,503 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 37 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲುಗಳೊಂದಿಗೆ 537 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 116 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 707 ರನ್ ಮತ್ತು 156 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 65 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 72 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಪೂಜಾರ!

