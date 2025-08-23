ETV Bharat / sports

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ: ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್ - R ASHWIN

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ ಬಹಿರಂಗ ಪಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ (Image Source: IANS)
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ದಿಢೀರ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್​ 2010ರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ-20 ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಚಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ತಂಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ-20 ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2022ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತಿತ್ತು.

ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ (Image Source: IANS)

ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ಭಾರತ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಅಶ್ವಿನ್​ ದಿಡೀಸ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನ್​ ತುರ್ತಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 7 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ (Image Source: IANS)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದೆ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.

ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಎನ್ನಿಸಿತು. ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, "ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೊದಲು, ನಾನು 34-35 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ವಿನ್​ ದಾಖಲೆ: ಭಾರತ ಪರ 106 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 14 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 3,503 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 37 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲುಗಳೊಂದಿಗೆ 537 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 116 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 707 ರನ್ ಮತ್ತು 156 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 65 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 72 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ (Image Source: IANS)

ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ (Image Source: IANS)

