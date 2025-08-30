BWF ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸುಮವರ್ದನಿ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ) ವಿರುದ್ಧ 14-21, 21-13, 16-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿದಿಂದ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಧು, ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಧು ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ 64 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 23 ವರ್ಷದ ಕುಸುಮವರ್ದನಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಸುಮವರ್ದನಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 21-14 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-13 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ 9-9 ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಅದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ನಂತರ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಸುಮಾವರ್ದಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ 21-16 ಅಂತರದಿಂದ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಧು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಸಿಂಧು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಧುಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮೊದಲು, ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇದರ ನಂತರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಸೋಲು, ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಸಿಂಗಾಪುರ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಚೀನಾ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಪಿಲಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಜೋಡಿಗೆ ಸೋಲು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ರುವ್ ಕಪಿಲಾ ಮತ್ತು ತನಿಶಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಜೋಡಿಯೂ ಸಹ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 15-21, 13-21 ಅಂತರದಿಂದ ಚೆನ್ ಟಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೊ ಯಿ ವೀ (ಮಲೇಷ್ಯಾ) ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.
ಸಾತ್ವಿಕ್ - ಚಿರಾಗ್ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಆರನ್ ಚಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋ ವೂಯಿ ಇಕ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು 21-12, 21-19 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 11-5 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ಆವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು ನಿರಾಯಸವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಭಾರತೀಯ ಈ ಜೋಡಿ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು.
