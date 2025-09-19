ETV Bharat / sports

ಚೈನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​: ಪಿ.ವಿ ಸಿಂಧುಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ

ಚೈನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು
ಪಿವಿ ಸಿಂಧು (BAI Media/X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೈನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಶಟ್ಲರ್​ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಹ್ನ್ ಸೆ-ಯಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 14-21, 13-21 ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ಶೆನ್ಜೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಆಟಗಾರ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಹ್ನ್ ಸೆ-ಯಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಹ್ನ್ ಸೆ-ಯಂಗ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-14 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸಿಂಧುಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಯಂಗ್​ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ಸಿಂಧು ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಿಂಧು ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 13-21 ರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಹ್ನ್ ಸೆ-ಯಂಗ್ ಅವರು ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರನ್ನು 21-14, 21-13 ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಧು ಚೈನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಂದ ಅವರ ಸತತ 8ನೇ ಸೋಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್​ಗೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೈವಾನ್‌ನ ಸಿಯು ಹ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಚಿಹ್ ಮತ್ತು ವಾಂಗ್ ಚಿ-ಲಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-13 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-12 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ತೈವಾನ್‌ನ ಸಿಯು ಹ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಚಿಹ್ ಮತ್ತು ವಾಂಗ್ ಚಿ-ಲಿನ್ ಅವರನ್ನು 21-13, 21-12 ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಚೀನಾದ ಹೈ ಹೊನಾನ್ ಮತ್ತು ರೆನ್ ಕ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ

For All Latest Updates

TAGGED:

BADMINTONCHINA MASTERS BADMINTONCHINA MASTERS PV SINDHUಪಿವಿ ಸಿಂಧುPV SINDHU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ: ನಿಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ 'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್'

ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಟಿಪ್ಸ್​!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.