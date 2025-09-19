ಚೈನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಪಿ.ವಿ ಸಿಂಧುಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ
ಚೈನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 19, 2025 at 1:18 PM IST
ಚೈನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಹ್ನ್ ಸೆ-ಯಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 14-21, 13-21 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಶೆನ್ಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಆಟಗಾರ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಹ್ನ್ ಸೆ-ಯಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಹ್ನ್ ಸೆ-ಯಂಗ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-14 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸಿಂಧುಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.
ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ಸಿಂಧು ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಿಂಧು ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 13-21 ರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
LI-NING China Masters 2025— BWFScore (@BWFScore) September 19, 2025
WS - QF
21 21 🇰🇷AN Se Young🏅
14 13 🇮🇳PUSARLA V. Sindhu
🕚 in 38 minutes
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಹ್ನ್ ಸೆ-ಯಂಗ್ ಅವರು ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರನ್ನು 21-14, 21-13 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಧು ಚೈನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಂದ ಅವರ ಸತತ 8ನೇ ಸೋಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೈವಾನ್ನ ಸಿಯು ಹ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಚಿಹ್ ಮತ್ತು ವಾಂಗ್ ಚಿ-ಲಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-13 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-12 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ತೈವಾನ್ನ ಸಿಯು ಹ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಚಿಹ್ ಮತ್ತು ವಾಂಗ್ ಚಿ-ಲಿನ್ ಅವರನ್ನು 21-13, 21-12 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.
Peep, peep, coming through ➡️🎺— BAI Media (@BAI_Media) September 18, 2025
Quarterfinals next for PV Sindhu and Satwik-Chirag after storming wins at the China Masters! pic.twitter.com/prfoxSWZMR
ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಚೀನಾದ ಹೈ ಹೊನಾನ್ ಮತ್ತು ರೆನ್ ಕ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
