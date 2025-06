ETV Bharat / sports

ಅಯ್ಯರ್​ ಆರ್ಭಟ​ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಉಡೀಸ್; ಆರ್​ಸಿಬಿಗರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಭಗ್ನ! - IPL 2025 PBKS VS MI QUALIFIER 2

ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್ ( Photo Credit: ANI )

Published : June 2, 2025 at 7:32 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 7:46 AM IST

IPL 2025 PBKS vs MI Qualifier 2: 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​-2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (81*) ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಪಂಜಾಬ್​ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯ್ತು. ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ (6) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಆದರೂ ಪಂಜಾಬ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (38) ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ (20) ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಶ್ವನಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಆರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಔಟಾದಾಗ ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಕೋರ್ 55 ಆಗಿತ್ತು. ಎಂಟನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಕೂಡ ಔಟಾದರೂ. ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತು ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಫೈನಲ್​ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದರು.

ಪಂಜಾಬ್ 15 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 147/3 ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಧೇರಾ ಔಟಾದರೂ ಮತ್ತು 17ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್​ ಕೂಡ ರನೌಟ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಗೆಲುವಿಗೆ 23 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೇವಲ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಬೈರ್‌ಸ್ಟೋವ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (8) ಈ ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ರೋಹಿತ್ ನಿರ್ಗಮನವು ಬೈರ್‌ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮುಂಬೈ 65/1 ಆಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಳನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೈರ್‌ಸ್ಟೋವ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಶಾಖ್ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (44), ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (44) ನಮನ್​ಧೀರ್ (37) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂಬೈ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 203 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರ್​ಸಿಬಿಗರ ಕನಸು ಭಗ್ನ: ಐಪಿಎಲ್​ 2025ರ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಮಣಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆರ್​ಸಿಬಿಗರ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳವಾರ (ನಾಳೆ) ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್​ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್​ಸಿಬಿ ​ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​! ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಿಂದ 60 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ಸ್ಪೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಔಟ್​?

Last Updated : June 2, 2025 at 7:46 AM IST