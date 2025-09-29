ETV Bharat / sports

ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ
ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆಟದ ಮೈದಾನವೇ ಆಗಿರಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದೇ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಜಯ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (IANS Photos)
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದೆ. ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಬದ್ಧವೈರಿ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿವೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಪಾಕ್​ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ-ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 3 ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ (IANS)

ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್. ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಪಾಕ್​ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವನ್ನು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್​ ಅವರು ಶುಭಕೋರಿ, "ಸ್ಥಳ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಗೆಲುವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ (IANS)

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 19.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. 147 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 150 ರನ್ ಪೇರಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯ 69* ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 33 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ​ ಸಂಭ್ರಮ (IANS Photos)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್​​: ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್​, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎದುರು ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಪಾಕ್

