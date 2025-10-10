ETV Bharat / sports

ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇವರೇ ನೋಡಿ!

ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಒಲಿಪಿಂಕ್ ಪದಕದ ಜೊತೆಗೆ ನೊಬೆಲ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಫಿಲಿಪ್ ನೋಯೆಲ್ ಬೇಕರ್
ಫಿಲಿಪ್ ನೋಯೆಲ್ ಬೇಕರ್ (Getty Image)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೈನಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1901ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಮರಣದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮಜಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಿಲಿಪ್ ನೋಯೆಲ್ ಬೇಕರ್
ಫಿಲಿಪ್ ನೋಯೆಲ್ ಬೇಕರ್ (Getty Image)

ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದಕ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು!: ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೊಬೆಲ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೊಬೆಲ್​ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಪದಕ ಎರಡನ್ನೂ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರೇ ಫಿಲಿಪ್ ನೋಯೆಲ್ ಬೇಕರ್. ಇವರು 1920ರಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ಮತ್ತು 1959 ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

1920 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
1920 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ (Getty Image)

ಯಾರಿವರು ನೋಯೆಲ್​ ಬೇಕರ್​: ಫಿಲಿಪ್ ನೋಯೆಲ್ ಬೇಕರ್ ನವೆಂಬರ್ 1, 1889 ರಂದು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 1913 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಎ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೇಕರ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೇವಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ವರೆಗೂ ತಲುಪಿತು. 1912 ಮತ್ತು 1920ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. 1912ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಧ್ವಜಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು, 1920ರ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದರು.

ಫಿಲಿಪ್ ನೋಯೆಲ್ ಬೇಕರ್
ಫಿಲಿಪ್ ನೋಯೆಲ್ ಬೇಕರ್ (Getty Image)

ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇನು ಗೊತ್ತಾ?: ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಬೇಕರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಸೆಸಿಲ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು, ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕರಡು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.

ಫಿಲಿಪ್ ನೋಯೆಲ್ ಬೇಕರ್
ಫಿಲಿಪ್ ನೋಯೆಲ್ ಬೇಕರ್ (Getty Image)

36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸದರಾಗಿ ಕೆಲಸ; ನಂತರ ಅವರನ್ನು 1922 ರವರೆಗೆ ಲೀಗ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎರಿಕ್ ಡ್ರಮ್ಮಂಡ್‌ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯುದ್ಧ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತರು. ನಂತರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಇವರು 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುಕೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕ; 1926 ಮತ್ತು 1934ರಲ್ಲಿ ಅವರು "The League of Nations at Work and Disarmament" ಎಂಬ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 1945ರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಉಪಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 1946 -1947 ರಿಂದ, ಬೇಕರ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು 1947-1950 ರವರೆಗೆ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ನೊಬೆಲ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: 1959ರಲ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪ್ ಜಾನ್ ನೋಯೆಲ್-ಬೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಯುದ್ಧ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 1982ರಂದು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಹಿತ್​-ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​ ಕೊಟ್ಟ ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್

