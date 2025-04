ETV Bharat / sports

PBKS vs CSK: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲು! - IPL 2025

By ETV Bharat Sports Team Published : April 9, 2025 at 6:47 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 7:12 AM IST 1 Min Read

PBKS vs CSK: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್​​ನನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡ 18 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಇದು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮುಲ್ಲನ್‌ಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 220 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಚೆನ್ನೈ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈನ ಪರ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ (69) ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಚಿನ್​ ರವೀಂದ್ರ (36), ಶಿವಂ ದುಬೆ (42) ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ (27) ವೇಗದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 219 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​​ ಆಗಿ ಬಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 39 ಎಸೆತ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ (52) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಆದರೆ, ಪಂಜಾಬ್​ನ ಐವರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜೆಟ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಚನ್ನೈ ಪರ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪ್ರೀಯಾಂಶ್​ ಆರ್ಯ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ: ಯಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್​

