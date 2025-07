ETV Bharat / sports

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​! ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ - RISHABH PANT RECORD

ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ( Image Source: AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 24, 2025 at 10:11 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 10:42 AM IST 2 Min Read

Rishabh Pant Record: ಆಂಡ್ರಸನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 264 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ 94 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ನಂತರ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ 140ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ವೇಳೆಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಮೂವರು ಪೈಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (58) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಹುಲ್​ 46 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ,​ ನಾಯಕ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಗಿಲ್​ ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್​ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 12 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.​ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ, 4ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಂತ್​ 37 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು. ಆದರೂ ಪಂತ್​ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಪಂತ್​: 19 ರನ್​ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂತ್​ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನೆಲದಲ್ಲಿ 1000 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನೆಲದಲ್ಲಿ 1000 ರನ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ 778ರನ್​, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಡ್​ ಮಾರ್ಷ್​ 773, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜಾನ್​ ವೇಟ್​ 684, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇಯಾನ್​ ಹೀಲಿ 624 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಪಂತ್​: ಭಾರತದ ಪರ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಪಂತ್​ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​ 88 ಸಿಕ್ಸ ಬಾರಿಸಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪಂತ್​ 89 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್​ 90 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : July 24, 2025 at 10:42 AM IST