Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

T20 ಪಂದ್ಯ: ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ - IREW VS PAKW

ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.

ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (Image Source: AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 11:30 AM IST

2 Min Read

IREW vs PAKW T20: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 19.4 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 142 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ತಂಡದ ಪರ ಓರ್ಲಾ ಪ್ರೆಂಡರ್‌ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿರುವ ಆಮಿ ಹಂಟರ್ 37 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಕ್​ ಪರ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್‌ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ 143 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕ್​ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 11 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಬಾಬರ್​ ಅಜಾಮ್​ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಆದರೆ 12ರನ್​ಗೆ ತಂಡ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ ಕೂಡ 5ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ನತಾಲಿಯ ಪೆರ್ವಿಜಾ (29) ಮತ್ತು ರಮೀನಾ ಶಮೀಮಾ (27) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 20 ರನ್​ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟರ್​​ಗಳಿಗೆ 30 ರನ್‌ಗಳ ದಾಟಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 131 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 11 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಐರಿಶ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಓರ್ಲಾ ಪ್ರೆಂಡರ್‌ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 29 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೂ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಈ ವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 5 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವೂ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬೆಲ್​ಫಾಸ್ಟ್​ನ ಸಿವಿಲ್​ ಸರ್ವಿಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕ್ಲಬ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ ಐರ್ಲೆಂಡ್: ಗ್ಯಾಬಿ ಲೂಯಿಸ್ (ನಾಯಕಿ), ಆಮಿ ಹಂಟರ್ (ವಿಕೇಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಓರ್ಲಾ ಪ್ರೆಂಡರ್‌ಗ್ಯಾಸ್ಟ್, ಲಿಯಾ ಪಾಲ್, ಲಾರಾ ಡೆಲಾನಿ, ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಸ್ಟೋಕೆಲ್, ಅವಾ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಜೇನ್ ಮ್ಯಾಗೈರ್, ಅರ್ಲೀನ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಕಾರಾ ಮುರ್ರೆ, ಲಾರಾ ಮೆಕ್‌ಬ್ರೈಡ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ (ವಿಕೇಟ್​ ಕೀಪರ್), ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀನ್, ಅಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್, ಎಮಾನ್ ಫಾತಿಮಾ, ನತಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೈಜ್, ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ನಾಯಕಿ), ರಮೀನ್ ಶಮೀಮ್, ನಶ್ರಾ ಸಂಧು, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗಾ? ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ?

IREW vs PAKW T20: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 19.4 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 142 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ತಂಡದ ಪರ ಓರ್ಲಾ ಪ್ರೆಂಡರ್‌ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿರುವ ಆಮಿ ಹಂಟರ್ 37 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಕ್​ ಪರ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್‌ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ 143 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕ್​ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 11 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಬಾಬರ್​ ಅಜಾಮ್​ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಆದರೆ 12ರನ್​ಗೆ ತಂಡ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ ಕೂಡ 5ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ನತಾಲಿಯ ಪೆರ್ವಿಜಾ (29) ಮತ್ತು ರಮೀನಾ ಶಮೀಮಾ (27) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 20 ರನ್​ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟರ್​​ಗಳಿಗೆ 30 ರನ್‌ಗಳ ದಾಟಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 131 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 11 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಐರಿಶ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಓರ್ಲಾ ಪ್ರೆಂಡರ್‌ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 29 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೂ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಈ ವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 5 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವೂ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬೆಲ್​ಫಾಸ್ಟ್​ನ ಸಿವಿಲ್​ ಸರ್ವಿಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕ್ಲಬ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ ಐರ್ಲೆಂಡ್: ಗ್ಯಾಬಿ ಲೂಯಿಸ್ (ನಾಯಕಿ), ಆಮಿ ಹಂಟರ್ (ವಿಕೇಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಓರ್ಲಾ ಪ್ರೆಂಡರ್‌ಗ್ಯಾಸ್ಟ್, ಲಿಯಾ ಪಾಲ್, ಲಾರಾ ಡೆಲಾನಿ, ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಸ್ಟೋಕೆಲ್, ಅವಾ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಜೇನ್ ಮ್ಯಾಗೈರ್, ಅರ್ಲೀನ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಕಾರಾ ಮುರ್ರೆ, ಲಾರಾ ಮೆಕ್‌ಬ್ರೈಡ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ (ವಿಕೇಟ್​ ಕೀಪರ್), ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀನ್, ಅಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್, ಎಮಾನ್ ಫಾತಿಮಾ, ನತಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೈಜ್, ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ನಾಯಕಿ), ರಮೀನ್ ಶಮೀಮ್, ನಶ್ರಾ ಸಂಧು, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗಾ? ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ?

For All Latest Updates

TAGGED:

IREW VS PAKWWOMENS T20 MATCHIREW VS PAKW CRICKET MATCHIRELAND WOMENS CRICKET TEAMIREW VS PAKW

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಜನ: ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಾತ್ರ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಮಾವುತರಿಗೆ ₹2.04 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಒಂದು ಕೊಠಡಿ, 62 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಓದಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ: ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಿಂದ ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಸಿಗಲ್ವಾ?​: ಇಲ್ಲಿದೆ Fact Check

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.