IREW vs PAKW T20: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 142 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ತಂಡದ ಪರ ಓರ್ಲಾ ಪ್ರೆಂಡರ್ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿರುವ ಆಮಿ ಹಂಟರ್ 37 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಕ್ ಪರ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ 143 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಬಾಬರ್ ಅಜಾಮ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಆದರೆ 12ರನ್ಗೆ ತಂಡ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ ಕೂಡ 5ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ನತಾಲಿಯ ಪೆರ್ವಿಜಾ (29) ಮತ್ತು ರಮೀನಾ ಶಮೀಮಾ (27) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ 30 ರನ್ಗಳ ದಾಟಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 131 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಐರಿಶ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಓರ್ಲಾ ಪ್ರೆಂಡರ್ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೂ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಈ ವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 5 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವೂ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ ಐರ್ಲೆಂಡ್: ಗ್ಯಾಬಿ ಲೂಯಿಸ್ (ನಾಯಕಿ), ಆಮಿ ಹಂಟರ್ (ವಿಕೇಟ್ ಕೀಪರ್), ಓರ್ಲಾ ಪ್ರೆಂಡರ್ಗ್ಯಾಸ್ಟ್, ಲಿಯಾ ಪಾಲ್, ಲಾರಾ ಡೆಲಾನಿ, ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಸ್ಟೋಕೆಲ್, ಅವಾ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಜೇನ್ ಮ್ಯಾಗೈರ್, ಅರ್ಲೀನ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಕಾರಾ ಮುರ್ರೆ, ಲಾರಾ ಮೆಕ್ಬ್ರೈಡ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ (ವಿಕೇಟ್ ಕೀಪರ್), ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀನ್, ಅಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್, ಎಮಾನ್ ಫಾತಿಮಾ, ನತಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೈಜ್, ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ನಾಯಕಿ), ರಮೀನ್ ಶಮೀಮ್, ನಶ್ರಾ ಸಂಧು, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್.
