ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ-ಪಾಕ್ ಫೈಟ್​; ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಸೋತ ತಂಡ ಮನೆಗೆ​

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಸೂಪರ್​ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಂದ್ಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat Graphics)
ETV Bharat Sports Team

September 25, 2025

BAN vs PAK Match: ಸೂಪರ್-4 ಹಂತದ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದುಬೈನ ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇದಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇಂದು ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗೆದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್​ ಗೆದ್ದರೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಪಾಕ್​ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಗಮನಿಸಿದರೇ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.

ಪಿಚ್ ವರದಿ: ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿದಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್​ ಆದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರನ್​ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಲಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಸೆಟ್​ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 117 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 53 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಚೇಸಿಂಗ್​ ತಂಡಗಳು 63 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್​ 140 ಆಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 123 ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 174 ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 222 ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ 56. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ​

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ: ರಿಷಾದ್ ಹುಸೇನ್ (6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಸೈಫ್ ಹಸನ್ (160 ರನ್‌ಗಳು) ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ (119) ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ (6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು) ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ (122 ರನ್‌ಗಳು) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರ. ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 156 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಫಖ್ರ್ ಜಮಾನ್, ಸಯೀಮ್ ಅಯೂಬ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (ಕಪ್ತಾನ್), ಹುಸೇನ್ ತಲಾತ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಆಫ್ರಿದಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ತಂಝೀದ್ ಹಾಸನ್, ಸೈಫ್ ಹಾಸನ್, ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ (ಕಪ್ತಾನ್ ಅರ್ ವಿಕ್ಟಕೀಪರ್), ತುಹೀದ್ ಹರದೂಯ, ಶಮೀಮ್ ಹೈಸಾಯಿ, ಶಮೀ, ಶಮೀ, ಶಮಿ ಹೈಸಾಯಿ, ತಂಜೀದ್ ಹಸನ್ ಸಾಕಿಬ್, ನಸುಮ್ ಅಹಮದ್, ತಸ್ಕೀನ್ ಅಹಮದ್, ಮುಸ್ತಫಿಜೂರ್ ರಹಾಮನ್.

