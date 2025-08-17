ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 17 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ಅಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ತಂಡವೇ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಸೆ.12 ರಂದು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಟೂರ್ನಿಯ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಆಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದೂರವಿಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್-2025ಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಹುಸೇನ್ ತಲತ್, ಖುಷ್ದಿಲ್ ಶಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್-ಕೀಪರ್), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್, ಶಾಹಿನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಹಸನ್ ಅಲಿ, ಸುಫ್ಯಾನ್ ಮೋಕಿಮ್.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 - ಭಾರತ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್, ದುಬೈ
- 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 - ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 - ಯುಎಇ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ
- 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಚೀನಾ, ದುಬೈ
- 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
- 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
- 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
- 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಭಾರತ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ
ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಬಿ1 vs ಬಿ2, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 - A1 vs A2, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 - A2 vs B1, ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 - A1 vs B2, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 - A2 vs B2, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 - A1 vs B1, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 - ಫೈನಲ್, ದುಬೈ