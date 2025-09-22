ETV Bharat / sports

ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ 'ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್'​ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್: ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿಬ್​ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್ ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​
ಸಾಹಿಬ್​ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್ ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 10:50 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sahibzada Farhan Gun Celebration: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ನ ಸೂಪರ್ - 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 171 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಸಾಹಿಬ್​ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್​ (58) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು 30ರ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪರ ದುಬೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

172ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ 105 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಗಿಲ್ 47 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಔಟಾದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 74 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಬಂದ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (30*), ಹಾರ್ದಿಕ್​ (7*) ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಭಾರತ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 174 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದ ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್​ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಶಾಹೀಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್​ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ತಂಡ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಹಿಬ್​ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್​ ಮಾತ್ರ ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕತೊಡಗಿದರು. ಅವರು 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 58 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ಫರ್ಹಾನ್​ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷರೆಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್​ ತೋರಿಸಿ ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಮಾಡಿದರು.

ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​: ಫರ್ಹಾನ್‌ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ್ನು ಗನ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಅದರಿಂದ ಫೈಯರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿದ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಯಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರು ಫರ್ಹಾನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಅನ್ನು ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಇದು ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿ ಇಂತಹ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್​ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್​ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ: ಪಾಕ್​ ಬೌಲರ್​ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಅಭಿಷೇಕ್​ಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಸಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಪಾಕ್​ ಬೌಲರ್​ಗಳನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಪಾಕ್ ಮಣಿಸಿ ಸೂಪರ್-4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ

Last Updated : September 22, 2025 at 11:19 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GUN CELEBRATIONIND VS PAK GUN CELEBRATIONSAHIBZADA FARHAN GUN CELEBRATIONIND VS PAK HIGHLIGHTSAHIBZADA FARHAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇಂದಿನಿಂದ GST ಎಫೆಕ್ಟ್​; ಕಾರು - ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ!

ಆಕ್ಷೇಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಾದಿತ 33 ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ: ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯ್ಕ್

ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದಹಿಸುವ ರಾವಣ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ; ಇದು ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್; 25 ಶತಕ, 57 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಇಂದು IAS ಆಫೀಸರ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.