ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ 'ಗನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್' ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್: ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 10:50 AM IST|
Updated : September 22, 2025 at 11:19 AM IST
Sahibzada Farhan Gun Celebration: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ - 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 171 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್ (58) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 30ರ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪರ ದುಬೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
Sahibzada Farhan showed how to fire after a half-century 🔥— Fiza 🇮🇳 (@hoorsheikh_fiza) September 21, 2025
👉 In Pakistan, firing guns is part of “celebration.”
👉 In India, it reminds us of Pahalgam tragedy.
But BJP still can’t resist cricket romance with Pakistan.
Nationalism only for speeches, love only for Pakistan ❤️ pic.twitter.com/6fZXuCUx53
172ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 105 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಗಿಲ್ 47 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಔಟಾದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 74 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಬಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (30*), ಹಾರ್ದಿಕ್ (7*) ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಭಾರತ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 174 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದ ಗನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಶಾಹೀಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ತಂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕತೊಡಗಿದರು. ಅವರು 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 58 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ಫರ್ಹಾನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷರೆಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ತೋರಿಸಿ ಗನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು.
Sahibzada Farhan’s fifty celebration👇— Avishek Goyal (@AG_knocks) September 21, 2025
How much more mockery our Army will u allow?? @JayShah ?Shame😡 #INDvPAK pic.twitter.com/FLrbNbjOPw
ಗನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್: ಫರ್ಹಾನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನ್ನು ಗನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಅದರಿಂದ ಫೈಯರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿದ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಯಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಫರ್ಹಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಇದು ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿ ಇಂತಹ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ: ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಪಾಕ್ ಮಣಿಸಿ ಸೂಪರ್-4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ