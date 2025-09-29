ETV Bharat / sports

ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಗಾಲಿಲ್ಲ; ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​ ಚೆಕ್​ ನೆಲಕ್ಕೆಸೆದು ಪಾಕ್​ ನಾಯಕ ಉದ್ಧಟತನ

ಪಂದ್ಯ ಸೋತ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಅಲಿ ಅಘಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ವೇಳೆ ನೀಡಲಾದ ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​ ಚೆಕ್​ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆಸೆದು ಉದ್ಧಟತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಅಲಿ ಅಘಾ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಅಲಿ ಅಘಾ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 11:29 AM IST

Salman Ali Agha Throws Cheque: ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲು ಪಾಕ್​ಗೆ ನುಂಗಲಾದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪದಂತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್​ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಚೆಕ್​ ನೆಲಕ್ಕೆಸೆದ ಉದ್ಧಟತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಮೀನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ನೀಡಿದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿತು. ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಸಂಭ್ರಮ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಸಂಭ್ರಮ (IANS)

ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, ಫಲಿತಾಂಶವು ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೇ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೇ, ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬೇರೆ ಇರುತಿತ್ತು. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೊಟೆಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (AP)

ಅಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್​: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 19.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 146 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 57 ಮತ್ತು ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ 46 ರನ್, ಅಯ್ಯೂಬ್ 14 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜಿಟ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಲಭ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಿಂದಾಗಿ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಪಾಕ್​ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು: ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಟ್ಟು 75000 ಡಾಲ್​ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೇ ರೂ 66 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದ ಭಾರತ ತಂಡ ₹2.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ ಭಾರತ್ತಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ: ಇದಲ್ಲದೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

SALMAN ALI AGHA VIRAL VIDEOSALMAN ALI AGHA THROWS CHEQUEIND VS PAKISTAN FINALASIA CUP FINALSALMAN ALI AGHA

