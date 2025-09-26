ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಕ್: ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಅಂತಿಮ ಫೈಟ್
ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಗುರುವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 135/8 ಗಳಿಸಿತು. 136 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 124 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ 3, ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ 2, ನವಾಜ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಪಾಕ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 135 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ 49 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು.
ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಅವರು 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ (25) ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ (19), ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ (19 ), ಫಕಾರ್ ಜಮಾನ್ (13 ), ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ (14* ) ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರೆ ಪಾಕ್ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.
ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (4) ಮತ್ತು ಹುಸೇನ್ ತಲಾತ್ (3 ) ಒಂದೇ ಅಂಕೆಗೆ ಸೀಮಿತರಾದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ 3, ರಿಶಾದ್ ಹೊಸೈನ್ 2, ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ 2, ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ನಂತರ 135 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು, ಇದು ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಶಮೀಮ್ ಹೊಸೇನ್ ಅವರ 30 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಂಡ 127 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 135/8 (ಹರಿಸ್ 31, ನವಾಜ್ 25, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ 19, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ 19; ತಸ್ಕಿನ್ 3/28, ರಿಶಾದ್ 2/18, ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ 2/28)
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ : 124/9 (ಶಮೀಮ್ 30, ಸೈಫ್ 18, 6 ರೀಶೌರ್ 18, 6 3/17; ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ 2/16).
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಸೈಫ್ ಹಸನ್, ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮನ್, ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್, ಶಮೀಮ್ ಹೊಸೈನ್, ಜಾಕಿರ್ ಅಲಿ (ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ನೂರುಲ್ ಹಸನ್, ರಿಶಾದ್ ಹೊಸೈನ್, ಮಹೇದಿ ಹಸನ್, ತಂಝಿಮ್ ಹಸನ್ ಸಾಕಿಬ್, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಹುಸೇನ್ ತಲಾತ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಆಫ್ರಿದಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್.
