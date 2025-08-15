ಹೂಗ್ಲಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮಾಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಬುಲಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪದಕಗಳು ಕಳುವಾದ ಘಟನೆ ಹೂಗ್ಲಿಯ ಹಿಂದ್ ಮೋಟಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಚಂದನ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಚಂದನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನ ಡಿಸಿಪಿ ಅರ್ನಬ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಖದೀಮರು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಪಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬುಲಾ ಚೌಧರಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ಮೋಟಾರ್ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಸಹೋದರ ಡೋಲನ್ ಚೌಧರಿ, ಬುಲಾ ಅವರ 'ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೌಸ್' ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಕಳ್ಳತನದ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಳ್ಳತ: ಬುಲಾ ಚೌಧರಿ ಸಹೋದರ ಡೋಲನ್ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕಸ್ಬಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಕಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಳ್ಳತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಳ್ಳತನದ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇತರ ಹಲವಾರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ. ತೇನ್ಸಿಂಗ್ ನಾರ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಕಳವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಲಾ ಚೌಧರಿಯವರ ಅಣ್ಣ ಮಿಲನ್ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ , "ಇಂದು ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿ ಬಂದಾಗ, ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ಗೇಟ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಕಳುವಾಗಿತ್ತು. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
ನನ್ನ ಪದಕಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ: ಬುಲಾ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಅರ್ಜುನ, ಟೆನ್ಜಿನ್ ನಾರ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಬಂಗಾಳದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬುಲಾ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ದೀದಿ ಈ ಪದಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪದಕಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪದಕಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ" ಎಂದ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬುಲಾ ಕೂಡ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ" ಎಂದು ಬುಲಾ ಅವರ ಪತಿ ಸಂಜಿಬ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
