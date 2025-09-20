'ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ' ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಓಮಾನ್ ನಾಯಕ ದೊಡ್ಡ ಮನವಿ
ಓಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜತೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 20, 2025 at 3:47 PM IST
Asia Cup 2025: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 4ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಯಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಮಾನ್ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿತು.
ಸುಲಭದ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಓಮಾನ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ವರೆಗೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿತು ಕೊನೆಗೆ 21 ರನ್ ಗಳ ಸಣ್ಣ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪಂದ್ಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಓಮಾನ್ಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.
Not flawless, but Team India gets it done ✅— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 19, 2025
Watch #DPWorldAsiaCip2025 LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/0ImSJIhDbM
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೇ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಓಮಾನ್ ನಾಯಕ ಜತೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
"ಭಾರತ ನಮಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದೇ? ಆ ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಂ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೇ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ನಾವು NCA ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ರಣಜಿ ತಂಡಗಳೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ T20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಈಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಂತಹ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಆಡಿದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಜತಿಂದರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
Suryakumar Yadav sharing his experience with Oman players. 🥹❤️— Johns. (@CricCrazyJohns) September 20, 2025
- A lovely gesture by Indian Captain. pic.twitter.com/w59TNPtx0f
ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ: "ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾವು ಆಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇತರ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಯುವ ಓಮನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ. "ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜತಿಂದರ್ ಹೇಳಿದರು.
Ind vs Oman ಪಂದ್ಯ: ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (56) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (38), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (26), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (29) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರಾವಗಿ ಓಮಾನ್ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 164 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಅಮೀರ್ ಖಲೀಮ್ (64) ಮತ್ತು ಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ (51) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಜತೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ 34 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21 ರನ್ಗಳಿಂದ ಓಮಾನ್ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
