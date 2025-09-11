ETV Bharat / sports

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ; ಸೆರ್ಬಿಯಾ ತೊರೆದು ಗ್ರೀಸ್​ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜೊಕೊವಿಕ್!

ಸ್ಟಾರ್​ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಸೆರ್ಬಿಯಾ ತೊರೆದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್​ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿವೆ. ​

ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್​
ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್​ (Photo Credit: AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Novak Djokovic: ಸ್ಟಾರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್​ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು 24 ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಸೆರ್ಬಿಯಾವನ್ನು ತೊರೆದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ವಲಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೀಕ್​ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಗೂ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಸೆರ್ಬಿಯಾ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು?: ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವುಸಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸೆರ್ಬಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ನೋವಿ ಸ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕುಸಿದು 16 ಜನರು ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಯುವ ಜನತೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಸೆರ್ಬಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್​
ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್​ (Photo Credit: AFP)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಹ​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಕೂಗುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಸೆರ್ಬಿಯಾ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ನೊವಾಕ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ "Students or Champions" ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮತ್ತುಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಈ ವರ್ಷ​ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವುಕಿಕ್ ಅವರು 'ಸರ್ಬಿಯನ್ ರಾಯಭಾರಿ' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಈಗ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಸೆರ್ಬಿಯನ್ ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಓಪನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕುಟುಂಬವು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. 2009 ರಿಂದ, ಇದು ಸರ್ಬಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ, ಸೆರ್ಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕುಟುಂಬವು ಗ್ರೀಸ್​ನ ಅಥೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

