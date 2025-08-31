ETV Bharat / sports

ಹನುಮಾನ್​ ಚಾಲೀಸಾದಿಂದ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು; ನಿತೀಶ್​ ರಾಣಾ - NITISH RANA

ನಿತೀಶ್​ ರಾಣಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್​ ಚಾಲೀಸಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೀಶ್​ ರಾಣಾ
ನಿತೀಶ್​ ರಾಣಾ (PTI)
Published : August 31, 2025 at 5:26 PM IST

ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವೂ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30ರ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಈಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.

ಮೊದಲ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 134 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡ 202 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ನಲ್ಲಿ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 173.08 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, 'ನನಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಜರಂಗ ಬಲಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ನಾನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ: ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಣಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ರಾಣಾ ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಣಾ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಈಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 140 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 18.3 ಓವರ್​ನಲ್ಲೇ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ಆಯುಷ್ ದೋಸೆಜಾ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

