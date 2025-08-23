ETV Bharat / sports

ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ: 8 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ!

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು (Photo Credit: ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 11:56 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 12:17 PM IST

Pro Kabaddi New Rules: 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್​ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಡ್‌ ರೂಲ್ಸ್: ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಅಂಕಗಳು ಸಮಗೊಂಡರೆ ಡ್ರಾ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಅಂಕ ಸಮನಾದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಡ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ (Photo Credit: ANI)

ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಡ್ ಎಂದರೇನು?: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಅಂಕಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಡ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು 5 ರೈಡ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ರೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಐದು ರೈಡ್‌ಗಳು ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಡ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಡ್ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಯಮವು ಹಿಂದೆಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ನಿಯಮ ಇರಲಿದೆ.

8 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ: ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 12 ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತ ನಂತರ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಈ ಎಂಟು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ (Photo Credit: ANI)

ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ-2 ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-2ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಮಿನಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-3ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೋತ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-2ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲೇ-ಇನ್ ಪಂದ್ಯಗಳು 5 ಮತ್ತು 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಜೇತರು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-1ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-1 ಅನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-2ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-2 ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-3ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್-3 ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-2ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-2 ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು (Photo Credit: ANI)

12 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ: ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಯು ಮುಂಬಾ, ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್, ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್, ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್, ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್, ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್, ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್.

ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿತ: ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್​ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲೀಗ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿ 132 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಇದೀಗ ಅದನ್ನು 108ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲೀಗ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲಾ ತಂಡಗಳು 22 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಇನ್ಮುಂದೆ 18 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ತಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಂದ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳು: ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಜೈಪುರ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು: ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ (Pro Kabaddi)ಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 11 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿ ಪಟ್ನಾ ಪೈರೈಟ್ಸ್​ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 3, 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಜೈಪುರ್​ ಪಿಂಕ್​ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್​ 2 ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್​ ತಂಡ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹಾಂ​ಕಾಂಗ್​ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ

