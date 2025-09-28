ETV Bharat / sports

ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿಜೇತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಮಣಿಸಿದ ನೇಪಾಳ

ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ 19 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ
ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 11:15 AM IST

WI VS NEP Match: ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 19 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನೇಪಾಳ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೇಪಾಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ನೇಪಾಳದಂತಹ ಸಣ್ಣ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್​: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನೇಪಾಳ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು ನಂತರ ತಂಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 12 ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ನೇಪಾಳ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.

ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ 38 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೆ, ಕುಸಲ್ 20 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗುಲ್ಶನ್ ಝಾ 22 ರನ್‌ ಮತ್ತು ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ 17 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ನೇಪಾಳ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 148 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 129 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೊಸ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ನವೀನ್ ಬಿದಸಿ 22 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕುಸಲ್ ಭುರ್ತೆಲ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ದೀಪೇಂದ್ರ, ಕರಣ್ ಕೆಸಿ, ನಂದನ್ ಯಾದವ್, ಲಲಿತ್ ರಾಜವಂಶಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ಗೆ ಎರಡನೇ ಸೋಲು: 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಬಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ಗೆ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು 2016ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸಹ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟೆಸ್ಟ್​ ಆಡುವ ಪೂರ್ಣಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿವೆ.

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು

ನೇಪಾಳ: ಕುಶಾಲ್ ಭುರ್ಟೆಲ್, ಆಸಿಫ್ ಶೇಖ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್ (ನಾಯಕ), ಸಂದೀಪ್ ಜೋರಾ, ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರಿ, ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಾ, ಕರಣ್ ಕೆಸಿ, ಗುಲ್ಸನ್ ಝಾ, ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಾಮಿ, ನಂದನ್ ಯಾದವ್, ಲಲಿತ್ ರಾಜಬನ್ಶಿ.

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​: ಕೈಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್, ಅಕೀಮ್ ಅಗಸ್ಟೆ, ಕೀಸಿ ಕಾರ್ಟಿ, ಅಮೀರ್ ಜಾಂಗೂ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಜ್ಯುವೆಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ಅಲೆನ್, ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೇನ್ (ನಾಯಕ), ನವೀನ್ ಬಿಡೈಸಿ, ಒಬೆಡ್ ಮೆಕಾಯ್, ರಾಮನ್ ಸಿಮಂಡ್ಸ್.

