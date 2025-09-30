ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟಿ20 ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೇಪಾಳ; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ
ನೇಪಾಳ ತಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 30, 2025 at 11:31 AM IST
NEP vs WI T20: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಕುಶಾಲ್ ಪುರ್ದಾಲ್ (2 ರನ್), ರೋಹಿತ್ ಪೌಡಾಲ್ (3), ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಾ (7) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದಾಗಿ ನೇಪಾಳ 6.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಸಿಫ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಜೋರಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಆಸಿಫ್ 47 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ 68 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಸಂದೀಪ್ ಜೋರಾ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಲದಿಂದಾ ನೇಪಾಳ 20 ಓವರ್ಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 173 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಅಕೀಲ್ ಹೊಸೇನ್ ಮತ್ತು ಕೈಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಎದುರಾಳಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಅಕೀಮ್ ಆಗಸ್ಟೇ (17) ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಜುಂಗೂ (16) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜೆಟ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕೇವಲ 17.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 83 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನೇಪಾಳ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕುಶಾಲ್ ಪುರ್ದಾಲ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಪೆವಿಯಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೇಪಾಳ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು 90 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಸಿಫ್ ಶೇಖ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನೇಪಾಳ: ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೇಪಾಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 90 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದು ಗಳಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಯವಾಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 81 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನೇಪಾಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನೇಪಾಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 148 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 129 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 19 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದೂ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವಪ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನೇಪಾಳ ಹೊಂದಿದೆ.
