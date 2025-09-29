ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ! ದುಬೈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕ ಕಂಡರಿಯದ ವಿದ್ಯಮಾನ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ದುಬೈ: ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ನಾಟಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೆದವು.
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ, ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲುವಿನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಎಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಮ್ಮ ಎಸಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾರತೀಯ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಸನ್ನೆ ಆಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಖ್ವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಐಕ್ಯತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿ ಹಂತ 4ರ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ನಖ್ವಿ ಇದ್ದರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ 'ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಇಲ್ಲ' ನೀತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ನಿನ್ನೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿನ ನಡುವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಖ್ವಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಳಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಸೈಮನ್ ಡೌಲ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಟೂರ್ನಿಯ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ನಗದು ಚೆಕ್ ಎಸೆದು ಪಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಉದ್ಧಟತನ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೀನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ನಗದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಘಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಸೆದು ಹೋದ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು.
ಟ್ರೋಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ನಖ್ವಿ: ನಂತರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ಡೌಲ್ ಅವರು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಖ್ವಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರನಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು.
ನಖ್ವಿಯ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರೂ ಆಗಿರುವ ಬಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಫೋಟೋ-ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಟ್ರೋಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಮುಂಬೈನ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಖ್ವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸಿಸಿಯಿಂದ ನಖ್ವಿ ಹೊರದಬ್ಬಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಮ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಸಿಸಿಯಿಂದ ನಖ್ವಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿಯನ್ನೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಖ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
