ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು; ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೊದಲು

ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಶಿಶು ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯುನ್​ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ ಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈಗಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಶಿಶು ನಮೀಬಿಯಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 134 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಜೇಸನ್ ಸ್ಮಿತ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ನಮೀಬಿಯಾ ಪರ ರೂಬೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಲ್‌ಮನ್ 4 ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 28 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಮೀಬಿಯಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. 84 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರೂಬೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಲ್‌ಮನ್ 11 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು.

ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 11 ರನ್​ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಎಸತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್​ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್​ ಮೂಲಕ 4 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್​ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 5ನೇ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ ಎಸತೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 1 ರನ್​ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಜೇನ್​ ಗ್ರೀನ್​ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮಿಬೀಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. T20ಯಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋತಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರು ಅಲಭ್ಯ: ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನಮಿಬೀಯಾ ತೆಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿತು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮೀಬಿಯಾದ ಇದು ಮೂರನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮೀಬಿಯಾ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ.

