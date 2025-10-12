ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು; ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೊದಲು
ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
Published : October 12, 2025 at 10:30 AM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಶು ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯುನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ ಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈಗಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಶು ನಮೀಬಿಯಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 134 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಜೇಸನ್ ಸ್ಮಿತ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ನಮೀಬಿಯಾ ಪರ ರೂಬೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಲ್ಮನ್ 4 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಮೀಬಿಯಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. 84 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರೂಬೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಲ್ಮನ್ 11 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 11, 2025
An unfortunate result in Windhoek for #TheProteas Men, as Namibia took the game by 4 wickets. 🏏
A thrilling encounter where both sides showed tremendous fight in a fiercely contested battle. pic.twitter.com/Dwx6bpuseY
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 11 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಎಸತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ 4 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 5ನೇ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ ಎಸತೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 1 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಜೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮಿಬೀಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. T20ಯಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋತಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
THE HISTORIC MOMENT...!!! 😍— Johns. (@CricCrazyJohns) October 11, 2025
- Namibia Defeated South Africa in the T20I, Winning celebration was emotional. pic.twitter.com/uboCiwnOdE
ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಅಲಭ್ಯ: ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನಮಿಬೀಯಾ ತೆಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮೀಬಿಯಾದ ಇದು ಮೂರನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮೀಬಿಯಾ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ.
