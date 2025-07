ETV Bharat / sports

'ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ': ಅಸಾದುದ್ದೀನ್​ ಓವೈಸಿ - OWAISI ON IND VS PAK MATCH

Asaduddin Owaisi ( Image Source: IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 29, 2025 at 10:35 AM IST 2 Min Read

Asaduddin Owaisi India vs pakistan Match: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್​ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್​ ಓವೈಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವಾಗ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಹೇಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ?. ಪಾಕ್​ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಳಸಿವೆ, ಆದೇಶದ ವಿಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರ ದೋಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಲಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 25 ಜನರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಿರಾ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಧೈರ್ಯವಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.