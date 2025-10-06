Ind vs Pak ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ವಿವಾದ, ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಪಾಕ್ ನಾಯಕಿ ವಾಗ್ವಾದ; ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : October 6, 2025 at 12:03 PM IST
Ind vs Pak Run out Controversy: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ ಅವರ ರನೌಟ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ರನ್ಔಟ್ ವಿವಾದ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 247 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ (46), ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (35*), ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡಿಕ್ಸ್ (32), ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ ರಾವಲ್ (31) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಮತ್ತು ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 248 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮುನಿಬಾ ಅಲಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಚೆಂಡು ಮುನಿಬಾ ಅವರ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿತು. ಭಾರತೀಯ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಫೀಲ್ಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳತ್ತ ಎಸೆದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುನಿಬಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮುನಿಬಾ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರು ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಮುನಿಬಾ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ರನ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಔಟ್ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
MCC ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ತಾಗಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್, ಕಾಲು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದು ಕ್ರೀಸ್ ರೇಖೆಯಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮುನಿಬಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳಿಗೆ ತಾಕುವ ಮೊದಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತವು ಎಲ್ಬಿಗಾಗಿ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮುನಿಬಾ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತಿತ್ತು. ಆಗ ಬೌಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ರನ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಬಿ ಬದಲಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಮುನಿಬ್ ಎಲ್ಬಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆಟಗಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಎಲ್ಬಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಮುನಿಬ ಔಟಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಉಳಿದಂತೆ ಪಾಕ್ ಪರ ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀನ್ (81) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 43 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 159 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತ 88 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.
