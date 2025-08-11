ETV Bharat / sports

2026ರ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ಫ್ಯಾನ್​ಗೆ ಧೋನಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಏನು ಗೊತ್ತೆ?

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವು ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಧೋನಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವು ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಧೋನಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ (Image Source: AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2025 at 1:41 PM IST

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್​ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್​ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದು ಧೋನಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಮುನ್ನವೆ ಮತ್ತೆ ಧೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಧೋನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

"ನಾನು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಬ್ಬರು 'ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕು ಸರ್' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮೇ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾರು?: ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಜು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಸಂಜು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಫ್ಲಾಪ್​ ಶೋ: ಐದು ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 4 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಐದು ಟ್ರೋಫಿ: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರೆಗೂ ಐದು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಂಬುವುದು ವಿಶೇಷ. 2010ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ನಂತರ 2011, 2018, 2021 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

