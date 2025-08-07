18ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೇ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಧೋನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲು ಎಂದರೇ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮೊದಲು ಧೋನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಧೋನಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲೂ ಧೋನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೂ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಲಿ ಅಥವಾ ಆಡದೆ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರಾ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
''ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ. ಹಳದಿ ಜೆರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೆ. ಸದಾ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದ: ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಸಿರು ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತನಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದೆ ಇದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಧೋನಿ ವಿರಾಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದ ಕೂಡ ಹೌದು ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಗಾಯಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜಿ ಪರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
