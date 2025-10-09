ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2025 at 1:53 PM IST
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಈಗ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಡಿಜಿಸಿಎ-ಅನುಮೋದಿತ ರಿಮೋಟ್ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗರುಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನಿಂದ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಗುರುಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಧೋನಿ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಧೋನಿ ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಧೋನಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರುಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಡಿಜಿಸಿಎ ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಡಿಜಿಸಿಎ-ಅನುಮೋದಿತ ಆರ್ಪಿಟಿಒ ಆಗಿರುವ ಗರುಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ತನ್ನ ಅನುಭವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋಧಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
When legends take flight, the nation follows.— Garuda Aerospace Pvt Ltd (@garuda_india) October 7, 2025
MS Dhoni is now a DGCA Certified Drone Pilot — trained under Garuda Aerospace, India’s DGCA Approved RPTO.
Empowering the next generation of drone pilots to soar higher.@AgnishwarJ@msdhoni#GarudaAerospace #MSDhoni #DronePilot… pic.twitter.com/igTe42bPHh
ಧೋನಿ ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಫೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಗರುಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗರುಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಸಿಎ ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ತಕಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗರುಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಯಾವಾಗ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಗರುಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಈಗ ಡಿಜಿಸಿಎ-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗರುಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ಪಿಟಿಒದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಮಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪೈಲಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಧೋನಿ ಸಧ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್; ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ