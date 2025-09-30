"ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವೆ"; ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ನಖ್ವಿ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಷರತ್ತೊಂದನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರೇ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಷರತ್ತು ಏನು?
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಕೈಯಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಖ್ವಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೈದಾನದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಮುಗಿದು ಇಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಖ್ವಿ ಒಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರೇ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ನಖ್ವಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವೆ ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿ ಆಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ನಖ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ: ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ನಖ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಖ್ವಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವಿಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆವು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ನಖ್ವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ನಖ್ವಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ನಖ್ವಿ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ACC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಖ್ವಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ.
ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭಾರತ: ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿತು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಟಿಸಿದರೆ, ತಂಡದ ಉಳಿದವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಪ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚಹಾ ಕಪ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
