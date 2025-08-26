ETV Bharat / sports

ಬುಮ್ರಾ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಸಿರಾಜ್​ ​ - SIRAJ ON BUMRAH

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್ (Image Source: AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 7:35 PM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಸಿರಾಜ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪತನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಸರಣಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಬುಮ್ರಾ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವೇಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (2ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ) ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬುಮ್ರಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬುಮ್ರಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಿರಾಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್ (Image Source: IANS)

"ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನುನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ."

"ನಾನು ನನ್ನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೌಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ" ಎಂದು ಸಿರಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ
ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ (Image Source: IANS)

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್​ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಅವರು 5 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 185.3 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 32.43 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 23 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಿರಾಜ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಬೌಲರ್ ಆದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್ (Image Source: IANS)

ಸಿರಾಜ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 2017ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಇದುವರೆಗೆ 41 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 31.1 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 123 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು 44 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 24ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 32 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 16 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ.!; ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್; ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ

