ಆ ಘಟನೆ ನೆನೆದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​

ಧೋನಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ (IANS)
Choose ETV Bharat

ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡ ತವರಿನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಆಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಚಾನೆಲ್​ವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿರಾಜ್​, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಔಟಾದ ರೀತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧೋನಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಔಟಾಗಿದ್ದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಔಟಾದ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಡಿಫೆಂಡ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಸ್​ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗುಲಿ ರಿವರ್ಸ್​ ಆದ ಚೆಂಡು​ ಸ್ಟಂಪ್​ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ರೀಲ್‌ಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಆದರೂ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸೋತಿದ್ದರೂ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಔಟಾಗದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಸಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಧೋನಿ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ: "ನಾನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಧೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಗಮನಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತೆ. ಜನರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಧೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ 'ಸಿರಾಜ್' ನಂತಹ ಬೌಲರ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ' ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಬೌಲರ್​ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಲು ಹೋಗಿ' ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಿರಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ: "ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆಯೇ.. ಬುಮ್ರಾ (ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ) ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ.

ಬುಮ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 2027ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಂತಹ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಅ.10 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಆಡಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ 2025; ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳೆಷ್ಟು?

