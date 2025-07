ETV Bharat / sports

ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ​ - FIRST INDIAN TAKE FIFER IN TEST

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ( Image Source: Getty )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 20, 2025 at 8:58 PM IST 2 Min Read

First Indian Take five wicket in Test: ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಆಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೇ ಬೌಲರ್​ಗಳ ಹೆಸರು ಹಾನರ್​ ಬೋರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್​ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಮೈದಾನ ಗೌರವದ ಬೋರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್​ ಯಾರು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಇತಿಹಾಸ: ಭಾರತ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆರಂಭಿಸಿ 93 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. 1932ರಲ್ಲಿ ಸಿಕೆ ನಾಯ್ಡು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜೂನ್​ 25 ರಂದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 158 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 259 ರನ್​ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 275 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 189ರನ್​ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 187 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್​ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​​ ವಿರುದ್ಧದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ನಿಸ್ಸರ್​ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಂಗ್ಲರ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿದ್ದ ನಿಸ್ಸಾರ್​ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 26 ಓವರ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್​ ಮೇಡನ್​ ಮಾಡಿ 93 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇವರು, ಪೆರ್ಸಿ ಹೊಲ್​ಮ್ಸ್​ (6 ರನ್​), ಹೆರಬರ್ಟ್​ ಸ್ಟಕ್​ಲಿಫ್ಫೆ (3), ಲೆಸ್ ಅಮಿಸ್​ (65), ವಾಲ್ಟರ್​ ರಾಬಿನ್ಸ್ (21)​, ಫ್ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರೌನ್ (1)​ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ​ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದರು.

ಬಲಗಡೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ನಿಸ್ಸಾರ್​ (Image Source: Getty) ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ನಿಸ್ಸಾರ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರ ಟೆಸ್ಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೇವಲ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 1932 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಸ್ಸರ್ 1936​ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಸ್ಸರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೆರಿಯರ್​: ನಿಸ್ಸರ್​ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 25 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 90 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 93 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿ 396 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 17 ರನ್​ಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬೆಸ್ಟ್​ ಸ್ಪೆಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 55 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದರೇ ಫಸ್ಟ್​ ಕ್ಲಾಸ್​ನಲ್ಲಿ 1120 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1963ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರೆಳೆದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಯುವಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಧೋನಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾಯ್ತು!' ಕೋಚ್ ಶಾಕಿಂಗ್​ ಹೇಳಿಕೆ