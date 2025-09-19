ETV Bharat / sports

6,6,6,6,6... ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ​

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ನಬಿ ಸತತ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ನಬಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ನಬಿ (Source: AP)
Published : September 19, 2025 at 3:05 PM IST

ನಿನ್ನೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸೋತರೂ, ನಬಿ ತಮ್ಮ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು: ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ನಬಿ 272.73 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು, ದುನಿತ್ ವೆಲಲಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ನಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ನೋ-ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರು ರನೌಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 20ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ: ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಬಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ (ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪ) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ನಬಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 40 ವರ್ಷ 260 ದಿನಗಳು ಪ್ರಾಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಬಿ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರವೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಐಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 67 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಗೇಲ್‌ಗೆ 41 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 294 ದಿನ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 50+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

  • ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (41 ವರ್ಷ 294 ದಿನಗಳು) 61 ರನ್​ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ಗ್ರಾಸ್ ಐಲೆಟ್, 2021
  • ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ (40 ವರ್ಷ 260 ದಿನಗಳು) 60 ರನ್‌ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಅಬುಧಾಬಿ, 2025
  • ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಫೀಜ್ (40 ವರ್ಷ 64 ದಿನಗಳು) 99*ರನ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್, 2020

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನಬಿ ಪಾತ್ರರಾದರು, ಈ ಮೂಲಕ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಓವರ್‌ಜಾಯ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

  • 20 ಎಸೆತ - ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಓಮರ್ಜಾಯ್ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ - ಅಬುಧಾಬಿ, 2025
  • 20 ಎಸೆತ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಅಬುಧಾಬಿ, 2025
  • 21 ಎಸೆತ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್ - ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ, 2017
  • 21 ಚೆಂಡುಗಳು - ಗುಲ್ಬದಿನ್ ನೈಬ್ vs ಭಾರತ - ಬೆಂಗಳೂರು, 2024

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

  • ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ - 6057 ರನ್‌
  • ರಹಮತ್ ಶಾ - 4948 ರನ್‌
  • ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಜಾದ್ - 4844 ರನ್‌
  • ಅಸ್ಗರ್ ಅಫ್ಘಾನ್ - 4246 ರನ್​
  • ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಜರ್ದಾನ್ - 3890 ರನ್‌

