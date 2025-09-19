6,6,6,6,6... ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಸತತ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 19, 2025 at 3:05 PM IST
ನಿನ್ನೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸೋತರೂ, ನಬಿ ತಮ್ಮ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು: ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ನಬಿ 272.73 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು, ದುನಿತ್ ವೆಲಲಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ನಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ನೋ-ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರು ರನೌಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 20ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ: ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಬಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ (ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪ) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ನಬಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 40 ವರ್ಷ 260 ದಿನಗಳು ಪ್ರಾಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಬಿ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರವೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಐಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 67 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಗೇಲ್ಗೆ 41 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 294 ದಿನ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 50+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು
- ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (41 ವರ್ಷ 294 ದಿನಗಳು) 61 ರನ್ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ಗ್ರಾಸ್ ಐಲೆಟ್, 2021
- ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ (40 ವರ್ಷ 260 ದಿನಗಳು) 60 ರನ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಅಬುಧಾಬಿ, 2025
- ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಫೀಜ್ (40 ವರ್ಷ 64 ದಿನಗಳು) 99*ರನ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್, 2020
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನಬಿ ಪಾತ್ರರಾದರು, ಈ ಮೂಲಕ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಓವರ್ಜಾಯ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
- 20 ಎಸೆತ - ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಓಮರ್ಜಾಯ್ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ - ಅಬುಧಾಬಿ, 2025
- 20 ಎಸೆತ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಅಬುಧಾಬಿ, 2025
- 21 ಎಸೆತ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್ - ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ, 2017
- 21 ಚೆಂಡುಗಳು - ಗುಲ್ಬದಿನ್ ನೈಬ್ vs ಭಾರತ - ಬೆಂಗಳೂರು, 2024
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು
- ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ - 6057 ರನ್
- ರಹಮತ್ ಶಾ - 4948 ರನ್
- ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಜಾದ್ - 4844 ರನ್
- ಅಸ್ಗರ್ ಅಫ್ಘಾನ್ - 4246 ರನ್
- ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಜರ್ದಾನ್ - 3890 ರನ್
